A Genova nasce il Ri-shop

Un negozio itinerante che si sposta in bicicletta. E' il 'Ri-shop', primo negozio mobile ecocompatibile ideato a Genova da Erica Benincà. La struttura del negozio è montata su un vero e proprio "risciò". "E' un modo per portare la merce alla gente", dice Benincà. L'iniziativa è una derivazione dei tricicli elettrici a pedalata assistita con cui la Treecycle organizza giri turistici nei caruggi. "In Italia non abbiamo trovato altre esperienze come quella dello shop mobile. Questo mezzo oltre a essere ecologico può essere noleggiato e diventare un negozio, ma anche un punto di appoggio per un'inaugurazione o girare per la città e promuovere eventi o merce". In queste prime settimane di attività, il Ri-shop ha già operato in diversi contesti, dalla promozione di locali all'inaugurazione di nuove attività puntando sopratutto su realtà del centro storico di Genova. "La sera di Capodanno abbiamo fatto promozione per un locale consigliandolo come luogo dove poter degustare del buon pesto", conclude Benincà.