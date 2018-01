Influenza batte mortaretti nel Tigullio

L'influenza batte i botti e gli abusi di alcool nella notte di Capodanno nel Golfo del Tigullio. E' quanto emerge dal bilancio del servizio 118 del Tigullio nella lunga notte di San Silvestro. Il personale non ha registrato interventi per ferite dovute all'uso di mortaletti, solo una decina per abuso di alcoolici tra giovani mentre sono state decine le richieste di aiuto per persone colpite dalla influenza. "Abbiamo avuto difficoltà - spiegano al 118 - persino a rispondere, il telefono della guardia medica, che non ha mai smesso di squillare" per chiamate di persone preoccupate in genere per la febbre molto alta. La Asl4 Chiavarese ha comunicato che il primo nato del 2018 è un maschio, Federico Carretto, di 3,4 kg di peso, parto spontaneo primogenito della mamma, Valeria Moggia.