Tifosi Samp ricordano Aldrovandi

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - "Per qualcuno una provocazione, per noi solo un ragazzo". Con questo striscione i tifosi della Gradinata Sud della Sampdoria, oggi in campo contro la Spal al Ferraris, hanno voluto ricordare Federico Aldrovandi, il giovane ferrarese morto nel 2005 e per il quale sono stati condannati quattro poliziotti per eccesso colposo nell'uso delle armi Accanto allo striscione è stata esposta anche un'immagine gigante di Aldrovandi e dal settore ospiti, presenti oltre un migliaio di tifosi arrivati da Ferrara, il gesto è stato salutato con un lungo applauso.