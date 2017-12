Super Quagliarella, Samp rivede l'Europa

Una doppietta di Quagliarella in pieno recupero regala i tre punti ad una Sampdoria che non vinceva da cinque partite e lascia nei guai la Spal, ora terz'ultima con il Crotone. Per la squadra di Giampaolo la vittoria vale il ritorno nella zona Europa League a 30 punti. I ferraresi erano partiti senza paura imbrigliando la Sampdoria a centrocampo. Poche le emozioni con i blucerchiati pericolosi la prima volta al 20' con un rasoterra di Quagliarella di poco a lato. La squadra blucerchiata col passare dei minuti cresce e al 29' Gomis in uscita respinge di piede un bel diagonale di Ramirez imbeccato da Quagliarella. I gol nel recupero: al 45' Viviani cercando di recuperare palla in area stende Ramirez, dagli undici metri Quagliarella non sbaglia; lo stesso attaccante sigilla la vittoria poco dopo appoggiando in rete un perfetto assist di Kownacki.