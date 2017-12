Soldi in furgone in porto, un arresto

Un cittadino marocchino che stava per imbarcarsi con un furgone dal porto di Genova su una nave per il Marocco è stato arrestato dalla polizia di frontiera nelle scorse ore con l'accusa di riciclaggio di denaro perchè aveva un ingente somma di denaro nascosta in doppi fondi del veicolo. L'operazione è ancora in corso. Da una prima stima di parla di decine di migliaia di euro. I soldi erano custoditi in sacchetti di plastica.

Non chiare ancora le finalità per cui l'uomo stesse cercando di esportare il denaro non dichiarato: fra le ipotesi al vaglio quella di legami con organizzazioni legate ad estremisti islamici o ad associazioni criminali nel nord Africa. Le operazioni di recupero del denaro nascosto nel furgone a ponte Caracciolo vedono impegnati oltre agli agenti della polizia di frontiera anche tecnici dei vigili del fuoco.