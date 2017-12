Genoa conquista punto prezioso a Torino

Il Genoa conquista un pareggio prezioso a Torino grazie a una buona gara, sofferta ma ben giocata soprattutto nella fase di contenimento. Il portiere Perin si conferma tra i migliori salvando per due volte la porta con delle vere prodezze. La difesa non prende più gol in trasferta da quando c'è Ballardini che ha il merito di avere dato solidità alla squadra fragile e colabrodo gestita da Juric.

Con il punto preso con il Toro il grifone sale a 18 punti allungando di una lunghezza su Crotone e Spal, fermi a 15, e tirando un sospiro di sollievo vista la situazione ereditata dal nuovo tecnico. A Torino si è rivisto anche Pippo Rossi che ha regalato una emozione con un controllo volante e un assist a Pandev. Buona gara del macedone ma in evidenza soprattutto il trio di difesa Spolli-Zukanovic-Izzo, che si conferma vincente.

Il napoletano, in particolare, ha salvato a porta vuota dopo un pallonetto di Niang su uscita di Perin.