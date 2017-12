Sindaco,cani si spaventano evitate botti

Il sindaco di Lerici (La Spezia) ha emanato un avviso ai cittadini richiamandone "il senso di responsabilità" e invitandoli "a rinunciare all'utilizzo di petardi di ogni genere che possono avere gravi conseguenze oltre che sulla sicurezza propria e degli altri, anche sugli animali domestici e selvatici". Il primo cittadino Leonardo Paoletti ha voluto diffondere una sorta di 'decalogo' per aiutare i padroni di animali d'affezione a far superare tranquillamente la notte più 'esplosiva' dell'anno. Tra i consigli "Non lasciate che i cani affrontino in solitudine le loro paure" e "cercate di minimizzare l'effetto dei botti tenendo accese radio o tv a cui sono normalmente abituati".