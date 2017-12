Capodanno, a Genova controlli a campione

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Un centinaio di uomini delle forze dell'ordine, metal detector portatili, controlli a campione di borse e zaini, mezzi blindati di polizia e carabinieri posizionati ai varchi di accesso delle due zone dove si svolgeranno gli eventi principali del Capodanno di Genova. Sono le misure di sicurezza ratificate oggi durante il comitato per l'ordine e la sicurezza tenuto in Prefettura per la serata del 31 dicembre. Una presenza discreta di uomini e donne di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale che si muoverà ai margini di piazza De Ferrari e Caricamento. Le forze di polizia eseguiranno controlli a campione di borse e zaini con il metal detector per garantire la massima sicurezza per quanti decideranno di aspettare il primo giorno del 2018 in strada.

Ieri il Comune ha varato l'ordinanza che vieta la vendita di bevande in vetro a partire dalle 19.30 mentre dalle 20 la somministrazione, il consumo o la detenzione di tali contenitori in luogo pubblico.