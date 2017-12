Bucci,a maggio riapre discarica Scarpino

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Il primo maggio 2018 la discarica di Scarpino tornerà a funzionare a pieno regime attraverso un indebitamento di 17 milioni di euro per nuovi investimenti fatto dalla partecipata per la raccolta dei rifiuti Amiu. Lo annuncia il sindaco Marco Bucci stamani a Palazzo Tursi nella conferenza stampa di fine anno per fare un bilancio sui suoi primi 180 giorni di governo della città e sui progetti per il 2018. La chiusura dell'impianto di Scarpino dal 2014 a causa delle fuoriuscite di percolato e della sospensione dell'autorizzazione per mancanza dei requisiti minimi previsti dalla legge ha provocato un incremento delle tariffe Tari pagate dai cittadini per smaltire i rifiuti fuori Regione negli ultimi anni. ''Amiu ripartirà in house da Scarpino 3 con un nuovo piano industriale che presenteremo nel 2018 per superare il 50% di raccolta differenziata, Genova non può stare ferma al 33%, - commenta Bucci -. Amiu ripartirà in house senza soci, ma non escludiamo la possibilità di nuovi partner industriali''.