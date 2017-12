Ballardini, col Toro sarà gara difficile

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Archiviato il primo successo casalingo sabato scorso il Genoa di Davide Ballardini proverà a chiudere nel migliore dei modi con il Torino un 2017 avaro di soddisfazioni. "Siamo contenti per la vittoria sul Benevento ma adesso dobbiamo voltare pagina - ha detto il tecnico rossoblù -.

Andiamo a affrontare una squadra dalle grandi ambizioni con una rosa altamente competitiva e questo ci deve spingere ancora di più a fare bene".

Il Genoa sarà condizionato da alcuni infortuni e sono molti i giocatori in dubbio. "Migliore, Ricci, Rodriguez e Centurion non ci saranno - ha detto Ballardini - e dobbiamo ancora valutare Rosi, Spolli e Bertolacci. Lapadula titolare? Vedremo, purtroppo ho alcuni dubbi di formazione, almeno tre, proprio per la condizione non ottimale di alcuni elementi. Per fortuna che alcuni sono dubbi positivi visto che sono molti i giocatori che mi hanno messo in difficoltà nelle scelte per le loro buone prestazioni".