Svastica su muro a Chiavari

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Una svastica e la scritta "M. Mantakas presente" sono apparse oggi su un muro in via Nazario Sauro a Chiavari. Miki Mantas era uno studente greco, del Fronte universitario di azione nazionale ucciso a Roma nel 1975 durante i disordini nel corso del processo per il rogo di Primavalle.

Non si tratta dei primi episodi sia nel levante che a Genova, dove negli ultimi giorni sono apparsi volantini di Forza Nuova e Fiamma Nazionale davanti ad alcune sedi della Cgil o a Boano (Spezia) con una croce uncinata tracciata sempre davanti alla sede del sindacato. A Chiavari, nel pomeriggio, un privato si è però armato di bomboletta e ha cancellato la frase e la svastica.