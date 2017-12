Sequestrati botti e addobbi non sicuri

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 DIC - Ottomila pezzi tra addobbi natalizi, articoli pirotecnici e giocattoli sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza della Spezia durante controlli in esercizi commerciali con l'obiettivo di verificare la conformità e la sicurezza dei prodotti legati al periodo delle festività. I militari di Sarzana hanno scoperto in un centro commerciale della zona, gestito da cittadini cinesi, circa 2800 articoli tra accessori e addobbi natalizi destinati anche ai bambini con etichettatura non conforme. Sequestrati anche 4200 'botti' pirotecnici anch'essi sprovvisti di corretta etichettatura e che potevano costituire un potenziale pericolo.

I controlli sono proseguiti anche il giorno di Santo Stefano alla Spezia dove le Fiamme Gialle hanno rinvenuto in un negozio mille pezzi tra addobbi, giocattoli, materiale elettrico, lampade e pile provenienti dalla Cina con marchio 'Ce' contraffatto. Il legale rappresentante della società è stato denunciato per reati contro fede pubblica, industria e commercio.