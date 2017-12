Porti: licenza per 4 anni a Mondomarine

Una licenza di quattro anni, per consentire al cantiere di yacht Mondomarine di Savona di ripartire in vista della gara che sarà bandita dal tribunale fallimentare per assegnare l'azienda. Il comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale (Genova-Savona) ha deciso oggi di assegnare invece della concessione vera a propria, più lunga, che necessiterebbe di un nuovo piano di impresa, una licenza quadriennale che permette di accompagnare il percorso di rilancio dopo la crisi. In corsa per acquisire il cantiere c'è la Savona Superyacht srl della Palumbo group shipyard.

Nell'ultima seduta dell'anno il comitato ha dato anche parere positivo ad una serie di provvedimenti riguardanti titoli demaniali e autorizzazioni e approvato la revoca anticipata della concessione in capo a Ente Bacini,la società che gestisce i bacini di carenaggio del porto di Genova.