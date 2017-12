Nasconde nell'armadio 5 kg stupefacente

In libertà controllata continuava a spacciare ma la polizia, dopo una breve indagine, l'ha arrestato. In manette è finito un genovese di 32 anni a cui i poliziotti hanno trovato cinque chili tra marijuana e hashish.

Gli agenti avevano saputo di un carico di droga in procinto di essere spacciato durante il Capodanno. Hanno seguito la segnalazione e sono arrivati all'uomo: nella casa dello spacciatore, a Marassi, gli agenti hanno effettuato la perquisizione e hanno trovato lo stupefacente contenuto in uno scatolone dentro l'armadio. Nell'appartamento sono stati trovati anche 2.400 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.