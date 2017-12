Maltempo: situazione sotto controllo

E' passata quasi indenne la nottata con l'allerta meteo gialla e arancione in Liguria. Le forti piogge e il vento hanno causato solo piccoli smottamenti sulla strada provinciale 39, a Santa Margherita Ligure, dove una decina di metri sono caduti in corso Nicolò Cuneo, dentro una proprietà privata, dove è stato disposto il senso unico alternato. Smottamenti anche a Lumarzo. Nel Tigullio ieri sono caduti 70 millimetri di pioggia.

Nevica sopra i 1.200 metri di quota in Val Trebbia e sopra i 1000 metri di Val d'Aveto, dove si sono registrati 30 cm di neve al passo del Tomarlo e dove sono stati chiusi i tratti terminali delle strade di valico. Allerta è arancione sulla zona che va dalla costa di Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla fino alle 20. Anche nello spezzino al momento non si segnalano danni o emergenze.