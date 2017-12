Maltempo: prorogata allerta gialla

La Protezione Civile Regionale ha diffuso la nuova allerta meteo diramata da Arpal prorogando l'allerta per alcune ore in gran parte della Regione. Nel dettaglio l'allerta gialla è prorogata fino alle 19 di oggi lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno. Confermata l'allerta arancione fino alle 20 da Portofino fino alla Toscana, zona in cui l'allerta diventerà gialla fino alla mezzanotte di oggi. Resta l'allerta gialla per neve fino alle 16 di oggi su Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida. Allerta gialla per piogge diffuse e temporali fino alle 21 di oggi in Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Sulla Liguria sta passando un fronte perturbato che interessa tutto il Mediterraneo occidentale: si è creato un minimo depressionale sul Mar Ligure, che permetterà precipitazioni sulla parte orientale della regione fino alle prime ore di domani.