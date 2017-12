G8: Ps, nessun promozione funzionari

"A nessuno" dei funzionari e dei poliziotti coinvolti nelle vicende del G8 di Genova "è stato affidato un incarico che rappresenta alcun tipo di promozione".

Lo sottolinea il Dipartimento della Pubblica Sicurezza replicando alle notizie relative all'incarico ricoperto alla Dia da Gilberto Caldarozzi, uno dei condannati per la scuola Diaz e sottolineando che funzionari e poliziotti, "dopo aver scontato interamente le pene inflitte, anche nella forma accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, nonché i provvedimenti disciplinari irrogati, sono stati riammessi in servizio, come previsto dalla legge". Nei loro confronti, dunque, "non è possibile allo stato attuale procedere ad alcuna forma di destituzione".