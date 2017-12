Scippatore tradito da camicia sgargiante

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Un ragazzo peruviano di 17 anni che aveva appena scippato il cellulare a una donna in piazza Martinez, a san Fruttuoso, è stato tradito dalla camicia sgargiante e arrestato dalla polizia. Il ragazzo era rouscito a strappare dalle mani della donna portafoglio e cellulare prima di darsela a gambe ma la sua vittima è stata in grado di fornire particolari preziosi alle volanti e in particolare quello della chiassosa camicia che indossava. È stato proprio dal capo di abbigliamento che gli agenti hanno riconosciuto poco distante il ragazzo e lo hanno arrestato.