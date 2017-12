Rifugiato fa arrestare ladro supermarket

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 DIC - Un ragazzo nigeriano che chiedeva l'elemosina davanti a un supermercato della Spezia ha fermato e fatto arrestare un cittadino algerino che cercava do scappare dopo aver rubato generi alimentari. Il ragazzo ha affrontato il maghrebino che l'ha preso a calci e pugni. A quel punto è intervenuta anche una cassiera e la polizia, avvertita da alcuni avventori. Il cittadino algerino è stato arrestato per rapina impropria mentre il ragazzo nigeriano è stato medicato al pronto soccorso: ne avrà per 7 giorni.