Cani spaventati scappano in A12, salvati

(ANSA) - GENOVA, 25 DIC - Duce cani, spaventati dai colpi di fucile sparati dai cacciatori, sono scappati al padrone e sono finiti sull'A12. la presenza dei due grossi pastori tedeschi in autostrada è stata segnalata dagli automobilisti tra Nervi e recco. Una pattuglia della Polstrada è così intervenuta: gli agenti, individuati i cani, sono riusciti a fermarli e una volta tranquillizzati li hanno fatti salire in auto. Anche personale della Società Autostrade è stato chiamato a collaborare per portare i due 'fuggiaschi' al casello di Recco dove è stato accertato che i due pastori tedeschi avevano la medaglietta con il numero di telefono del proprietario. La polizia ha avvertito l'uomo, un genovese di 54 anni, che è corso a riprendersi i due animali.