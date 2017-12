Presepe nella focaccia a Circolo Rapallo

(ANSA) - RAPALLO (GENOVA), 24 DIC - Si intitola 'Il presepe d'altri tempi' ed ha lasciato a bocca aperta perfino i soci del circolo, abituati alle creazioni con cui ogni anno Giorgio Scarrone inventa nuove rappresentazione della natività nella 'palafitta' del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi. Gesù bambino nasce al riparo di una inedita capanna ricavata in una focaccia ligure, sistemata su una antica madia tra pane e farina. La seconda sorpresa è il luogo in cui è inserito il presepe: una antica cucina ricostruita a grandezza naturale con la cura di ogni dettaglio. Aiutato da Massimo Maccanti, Maurizio Cella e Sergio Massone, Scarrone ha ricreato un ambiente ligure 'd'altri tempi', dove la stufa, la madia infarinata, la finestra con gli scuri, la credenza, la tavola apparecchiata per tre fanno venire voglia di semplicità. "La cucina è vuota perchè, come indicano sveglia e orologio, manca un minuto a mezzanotte - spiega Scarrone - e chi abita nella casa è andato a messa". Ma in realtà qualcuno fa capolino da sotto un mobile. (ANSA)