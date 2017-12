Edificio a fuoco, paura ma nessun ferito

Tanta paura nella notte ma nessun ferito per un incendio che si è sviluppato nel centro di Loano (Savona), all'ultimo piano di un edificio ai piedi del quale è situata una hamburgheria. Le fiamme in breve tempo si sono estese creando paura tra i residenti. Per spegnerle sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco e una trentina di unità. Necessario anche l'intervento dei soccorsi per una donna che, nella concitazione del momento, è inciampata in una manichetta dei vigili del fuoco ed è caduta a terra riportando un trauma facciale. Secondo i primi accertamenti il rogo sarebbe stato causato dal ritorno di fiamma di un camino.