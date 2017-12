Sampdoria, vedi Napoli e poi rimpiangi

Samp, vedi Napoli e poi rimpiangi l'occasione che poteva persino farti compiere il miracolo.

Questo il sunto della partita iniziata con la Sampdoria con il turbo e una splendida punizione di Gaston Ramirez che gela il San Paolo dopo soli due minuti dal fischio d'inizio. vero è che il Napoli non si fa attendere e pareggia con Allan al 16' ma i doriani, cui Giampaolo aveva chiesto coraggio e spregiudicatezza, non si fermano e tornano in vantaggio con l'ex Quagliarella che realizza un calcio di rigore per un fallo su Ramirez. E' il 27'. Ma il Napoli non demorde e al 33' un destro di Insigne, Viviano tutt'altro che incolpevole, e poi al 39' con Hamsik rimette le cose al suo posto. A questo punto la samp perde il carattere e non sfrutta neanche la superiorità numerica dopo l'espulsione di Mario Rui. Un punto in cinque partite, brutto Natale in casa Samp.