Ordinanza Savona, dog invasion in centro

(ANSA) - SAVONA, 23 DIC - Quasi duecento persone alla prima, circa cento alla seconda 'dog invasion' messe in atto oggi a Savona per protestare contro l'ordinanza contro cui il sindaco Ilaria Caprioglio ha vietato ai padroni dei cani di far effettuare le deiezioni sui marciapiedi delle due principali vie della città, pena multe da 50 a 500 euro. Un provvedimento da subito finito nella bufera, e che ha spaccato in due la città: da un lato chi applaude la decisione del sindaco, che ha l'obiettivo di garantire il decoro del centro, dall'altra chi ritiene l'ordinanza inapplicabile nei fatti stante la difficoltà di prevedere quando il proprio animale dovrà espletare i propri bisogni per farlo scendere in tempo dal marciapiede. E così questa mattina le furibonde proteste sui social network si sono tradotte nella realtà in due diverse passeggiate canine entrambe volte a portare sotto il Municipio il malcontento di chi si sente discriminato dall'ordinanza.