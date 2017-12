Genova invasa da 1300 Babbi Natale

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Agli occhi divertiti e incuriositi dei genovesi si è presentato oggi un interminabile serpentone colorato di rosso formata da 1300 Babbi Natale. Tutti, donne e bambini compresi, con il vestito rosso, il cappello col pon pon e molti con l'immancabile barba bianca. "Saremo tanti" avevano annunciato gli organizzatori: e erano oltre 1300 per una 'camminata' nel centro storico organizzata dall'associazione MyTrekking per dare una mano all'istituto Gaslini. La passeggiata, che è partita dall'Acquario e si è snodata per cinque chilometri, è servita infatti a raccogliere fondi per potenziare il reparto di trapianti del midollo osseo dell'ospedale. Il lungo corteo non ha causato disagi. I vigili urbani hanno regolato il passaggio negli snodi principali del traffico. In un'atmosfera gioiosa e più natalizia che mai il corteo ha seguito il suo percorso concluso là dove tre ore prima era cominciato.