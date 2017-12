Genoa-Benevento, decide rigore Lapadula

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Pure Ballardini ha corso il rischio di farsi venire i capelli bianchi fino a un attimo dalla fine quando l'arbitro di Genoa-Benevento ha concesso il rigore che ha cambiato il volto della partita al Ferraris. E' infatti il 92' con il penalty trasformato da Lapadula che il grifone esce dallo stadio di casa finalmente con i tre punti in tasca dopo una partita che sembrava inchiodata sul pareggio. Nel primo tempo i rossoblu cercano in tutti i modi di darci un taglio colpendo i legni della porta di Belec in due occasioni: la prima con Pandev che schiaccia sul palo una palla facile facile la seconda con Rigoni che spalma sulla traversa. Nella ripresa è un assedio ma il Benevento si arrocca e tenta anche qualche contropiede.

Infine al 92' Belec atterra Lapadula, è calcio di rigore. Dagli undici metri l'attaccante non sbaglia e il Genoa può tirare un sospiro di sollievo.