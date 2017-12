Esce per fumare, precipita e muore

Un ingegnere di Rfi è morto precipitando nella tromba delle scale dal quarto piano del palazzo dove lavorava alla stazione ferroviaria di Principe. La tragedia alle 9.20 di stamane. La vittima aveva 31 anni e era residente a Telese Termini (Benevento): era uscito dall'ufficio sul ballatoio per fumare una sigaretta. Nessuno ha assistito alla caduta, ma sul fatto che si tratti di un incidente non ci sono dubbi perché l'uomo, alto 1,80, aveva l'abitudine di andare a fumare appoggiandosi a una balaustra forse troppo bassa per la sua altezza, tanto che alcuni colleghi gli avevano già più volte detto di stare attento a non cadere. I primi a scorgere il corpo senza vita dell'ingegnere sono stati i colleghi. Ma l'uomo era già morto. Sul posto sono poi giunti i carabinieri e gli agenti della Polfer che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'uomo aveva in ufficio le valige pronte per partire: a fine turno avrebbe preso un treno per raggiungere la famiglia e la fidanzata.