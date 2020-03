Nel Lazio 22mila tamponi,è 4/a regione

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "La Regione Lazio è la quarta regione italiana per numero di tamponi: ne sono stati effettuati oltre 22 mila. Uno sforzo enorme, superando di gran lunga regioni che hanno molti più casi positivi. Inoltre il Lazio è stata l'unica Regione a varare un documento per la sorveglianza degli operatori sanitari per il quale si prevede di effettuare il test su ogni operatore considerato a rischio. Adesso l'allarme riguarda le forniture dei kit di estrazione RNA e DNA da parte delle società fornitrici, vi è un accaparramento a livello mondiale". Lo comunica in una nota l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.