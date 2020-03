Con coltello rapina edicola

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Rapina ieri mattina a una edicola di via Beata Vergine del Carmelo, in zona Torrino, alla periferia sud di Roma. Un uomo armato di coltello, dopo aver minacciato il proprietario, si è fatto consegnare l'incasso ed è fuggito via in auto. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto la polizia.