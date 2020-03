Raggi, stop tassa suolo pubblico 2020

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Stiamo riflettendo sull'eliminazione della tassa sull'occupazione del suolo pubblico per il 2020.

Questa estate se riusciremo a riprendere la nostra vita avremo voglia di incontrarci all'aperto, e noi vogliamo favorire chi vuole aggregare nelle piazze e nelle strade. Per questo vogliamo eliminare questa tassa per dare un sostegno alle imprese che vogliono aiutarci a rinascere". Così durante una diretta Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.