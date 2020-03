Lazio,tampone a sanitari a rischio

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "In attesa del test rapido abbiamo aggiornato le indicazioni per la sorveglianza fornite a tutte le aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere per fare il tampone agli operatori sanitari a rischio". Lo precisa l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

La nuova app della Regione 'LazioDrCovid' in collaborazione con i medici di medicina generale, ha già registrato circa 55 mila utenti che hanno scaricato l'applicazione e 1.300 medici di famiglia e 80 pediatri di libera scelta collegati.