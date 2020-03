Lazio, 157 casi, trend in calo

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il Lazio registra oggi un dato in calo rispetto alle ultime 24h con 157 casi di positività, con un trend per la prima volta all'11%, mentre i decessi sono stati 10. Continua l'aumento delle persone guarite che sono 63 in totale. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 3.447.

"Non dobbiamo farci illusioni e tenere alta la guardia questa settimana sarà molto importante, molti dei nostri ospedali stanno mutando pelle per attivare 600 posti per COVID-19", spiega l'assessore alla sanità della Regione Alessio D'Amato.