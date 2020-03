Figlio agente attende esito test

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Il poliziotto di Pomezia respira autonomamente. Ne siamo felici. L'ho comunicato personalmente al Questore di Roma una volta appresa la notizia dal direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Un grazie agli operatori delle Forze dell'ordine per il contributo straordinario che stanno dando. Ho appreso inoltre nello stesso momento dal Direttore generale della Asl Roma 6 che il figlio del poliziotto che si trova in isolamento domiciliare è in attesa dell'esito del tampone".

Lo comunica in una nota l'assessore regionale a Sanità e Integrazione socio sanitaria, Alessio D'Amato.