Coronavirus: Roma e Dzeko, tifiamo per medici e infermieri

"In attesa di tornare ad abbracciarci sugli spalti, adesso tifiamo tutti insieme per una sola squadra: quella dei medici, degli infermieri e dei cittadini di tutta Italia. We are one team, forza!". Questo l'appello lanciato dalla Roma per bocca del suo capitano, Edin Dzeko. Il video con le parole dell'attaccante bosniaco è stato pubblicato dall'account Twitter del club giallorosso assieme all'hashtag #IoRestoACasa.