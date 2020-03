Coronavirus: anche Romagnoli per raccolta fondi tifosi Lazio

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "I ragazzi della Curva Nord Lazio stanno facendo una raccolta fondi per l'acquisto di autorespiratori e mascherine da destinare all'ospedale di Civitavecchia. Il materiale è costosissimo ma necessario per combattere questa pandemia". Inizia così il videomessaggio di Alessio Romagnoli, tra i personaggi di spicco che hanno deciso di aderire alla raccolta fondi indetta dagli ultras Curva Nord Lazio per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il difensore del Milan e noto tifoso biancoceleste prosegue: "Aiutiamo tutti i medici, gli infermieri e gli specialisti che stanno rischiando la loro vita per salvare la nostra, sono i nostri eroi.

Dimostriamo di avere un cuore grande". Alla raccolta fondi hanno già deciso di aderire, oltre al milanista, anche l'attore Gianfranco Butinar e il cantante Briga. (ANSA).