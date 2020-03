Coronavirus: Pappano, caro pubblico torneremo presto

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Caro pubblico, so che state vivendo un molto difficile, una grande sfida per tutti. Immaginare Roma senza musica, per uno come me e per voi, è impossibile. Saremo di ritorno presto, spero". Così il maestro Antonio Pappano, direttore musicale di Santa Cecilia, saluta gli spettatori e i sostenitori dell'Accademia Nazionale in un video registrato nella sua casa a Londra.

Il grande direttore d'orchestra lancia un messaggio di gratitudine alla platea di appassionati che abitualmente segue i suoi concerti. "Grazie a tutti coloro che generosamente hanno deciso di sostenerci in questo momento così complesso anche per i nostri musicisti rinunciando alla richiesta di rimborso dei biglietti per i concerti che non abbiamo potuto realizzare. E' molto importante per noi ricevere questa testimonianza di affetto e solidarietà che ha anche un effetto concreto e positivo per il nostro lavoro. Non ho parole, grazie veramente di cuore per questo perché il prossimo futuro non sarà facile".

Pappano rivolge infine un saluto affettuoso ai colleghi musicisti dell'orchestra, al coro diretto da Piero Monti e a tutto il personale amministrativo di Santa Cecilia: "Forza, ce la faremo. Questo è il momento di ricordare la cosa più importante: siamo una famiglia, siamo una squadra e siamo qui per portare gioia al grande pubblico". ; (ANSA).