Spallanzani, 184 positivi

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 184. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio. E' quanto riporta il bollettino dell'Istituto Spallanzani. "In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 323 - prosegue il bollettino - I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 35".