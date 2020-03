Negozi 8,30-19, domenica stop alle 15

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Negozi aperti dalle 8,30 alle 19 ma la domenica chiusura alle 15. Lo dispone l'ordinanza emanata dalla Regione Lazio che regolamenta gli orari di apertura degli esercizi commerciali, stabilendo orari limite per le aperture e le chiusure serali e della domenica. Obbligo per i gestori di contingentare gli accessi della clientela, garantire gli spazi interpersonali e sanificare i luoghi di lavoro. L'ordinanza vieta anche i lunghi spostamenti per andare a fare acquisti.

Il provvedimento - firmato dal vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, dopo essere stato concertato con gli assessori al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli - è motivato dall'attuale emergenza sanitaria ed è finalizzato a tutelare la salute dei lavoratori del settore del commercio.