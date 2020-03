Cassazione: clan Fasciani è la mafia di Roma

"Si può affermare che anche la città di Roma ha conosciuto l'esistenza di una presenza 'mafiosa', sebbene in modo diverso da altre città del Sud, ma non per questo meno pericolosa o inquinante il tessuto economico e sociale di riferimento". Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni del verdetto che lo scorso 29 novembre ha confermato le condanne per associazione mafiosa e altri delitti al clan Fasciani che alla fine degli anni '90 ha fatto il "salto" da "associazione semplice" a clan mafioso usandone i "metodi".