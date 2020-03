Raggi,resistiamo e speriamo fuori il 4/4

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Abbiamo due scadenze importanti: il 25 marzo, quando scadono gli effetti dei decreti, e il 3 aprile quando è prevista la riapertura delle scuole. Oggi la ministra Catalfo ha detto che dovremo vedere gli effetti del contagio per capire se potremo rialzare la testa. Cerchiamo di stringere i denti perché se invertiamo il contagio il 4 aprile sarà possibile ricominciare a uscire fuori". Così in una diretta Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Per ora dobbiamo tenere duro - ha aggiunto - Lo dico a quelli che stanno in casa anche con grandi sacrifici. Molti di voi si sono inventati un mondo con niente, ma molti stanno soffrendo. Possiamo terminare questo periodo se stringiamo i denti. A chi non rispetta le regole dico: non vi rendete conto che le vostre azioni riguardano da tutto il Paese?".