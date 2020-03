Presa banda rapinatori Rolex a Roma

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - In 'trasferta' da Napoli nella Capitale avrebbero messo a segno 5 rapine di Rolex lo scorso anno. Ma i tre sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma, in collaborazione con quella di Napoli. Gli agenti hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico dei tre rapinatori al termine di indagini coordinate dalla Procura di Roma - Gruppo Reati contro il Patrimonio. I tre hanno tra i 21 e i 36 anni. Attraverso il supporto di dispositivi tecnologici di localizzazione satellitare con gps, analisi dei tabulati di traffico telefonico ed individuazioni fotografiche da parte delle vittime, gli investigatori hanno ricostruito l'esatta dinamica delle cinque rapine avvenute a Roma nei quartieri Prati, in zona Borgo e Salario-Parioli e in via di Vigna Filonardi, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e maggio del 2019.