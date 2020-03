D'Amato,'Covid 2 sforzo eccezionale'

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Una risposta eccezionale. In una settimana è stato allestito questo covid hospital e ringrazio il policlinico Gemelli e tutti gli operatori per la straordinaria generosità e il grande sforzo professionale". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato in occasione dell'apertura del Covid 2 Hospital alla Columbus. "Noi stiamo reclutando in tutto il sistema oltre 600 operatori, tra medici e operatori - ha aggiunto -. I cluster nel basso Lazio si stanno tenendo sotto controllo. Ci siamo attrezzando per ogni scenario.

Siamo in guerra, dobbiamo combattere e alla fine vinceremo".

L'assessore ha ribadito che complessivamente si avranno "1500 posti e oltre 200 di terapia intensiva dedicati al covid-19".