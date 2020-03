Autista bus in quarantena

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Un autista Atac a Roma è stato posto in quarantena perchè la moglie è ricoverata in condizioni serie dopo essere risultata positiva al coronavirus. L'azienda di trasporto romana, secondo quanto si apprende, sta tracciando tutti i contatti lavorativi del dipendente che da circa una settimana non andava al lavoro. E' scattato il protocollo che prevede anche la sanificazione del deposito di Grottarossa frequentato dal conducente. Atac ha già varato misure per tutelare passeggeri e dipendenti. In particolare sui bus non si può entrare dalla porta anteriore e al distanza di sicurezza dall'autista è garantita da una catenella che di fatto delimita la cabina dove si trova il conducente. Al personale inoltre sono stati forniti saponi igienizzanti.