Processo Appello Raggi slitta a giugno

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - E' stato rinviato al prossimo 8 giugno il processo di Appello per il sindaco di Roma, Virginia Raggi, assolta in primo grado nel novembre del 2018 dall'accusa di falso nell'ambito del processo sulle nomine in Campidoglio.

L'udienza, fissata per domani, è saltata per l'emergenza coronavirus.