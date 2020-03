Coronavirus:studenti,modificare maturità

(ANSA) ROMA, 15 MAR - L'Unione degli Studenti propone alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina delle modifiche all'esame di maturità. "Solo chi si può permettere PC e connessione adatti può seguire le lezioni: chi non ha questi dispositivi, o li deve dividere con fratelli e sorelle, in questi giorni è escluso dalla scuola. Così non si può fare una seconda prova scritta uguale per tutti - sostiene il sindacato studentesco - proponiamo di sostituirla con una tesina sulla materia d'indirizzo. Al rientro da scuola poi non ci sarà tempo per svolgere i test Invalsi e i PCTO - continua l'UdS - per questo chiediamo che non siano requisito per accedere all'esame.

Infine, la commissione deve essere interna: i docenti devono valutarci in base a quello che nella nostra classe siamo riusciti a svolgere". "Oltre alla maturità - conclude l'Unione degli Studenti - pretendiamo che il governo stanzi tutti i fondi necessari all'acquisto di pc, tablet e abbonamenti al wifi per gli studenti: nessuno deve essere escluso dalla didattica online".