Coronavirus: Raggi, in arrivo 300 agenti

(ANSA) - ROMA, 15 MAR -"La Polizia locale di Roma Capitale sta svolgendo una funzione determinante in questi giorni così complicati per l'emergenza coronavirus. Nelle prossime settimane potranno prendere servizio 300 nuovi agenti, garantendo così ulteriore linfa vitale al corpo. Negli ultimi tre anni ne avevamo già assunti 1.000". Lo scrive su Fb la sindac adi Roma, Virginia Raggi. "Le convocazioni ai nuovi 300 agenti -scrive la sindaca di Roma- verranno chiaramente effettuate in linea con l'evolversi della situazione generale e nel rispetto delle prescrizioni vigenti. Come già avvenuto con gli altri neoassunti saranno inviati tutti a lavorare in strada, sulla base delle necessità di ogni Municipio".