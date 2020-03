Assessore Lazio, altri 50 casi positivi

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Registriamo 50 nuovi casi di positività, ma c'è anche un incremento delle persone uscite dalla sorveglianza che sono 411, ovvero che hanno terminato la quarantena". Questi i dati forniti dall'assessore della salute Alessio D'Amato. Da oggi anche l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù sarà presente nella quotidiana riunione in teleconferenza con i direttori generali delle Asl coordinata dall'assessore D'Amato. "I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 88. Di questi 15 che necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni", emerge dal bollettino medico di oggi dello Spallanzani. "I pazienti in osservazione - prosegue il bollettino - sono 15". "I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 300", spiega lo Spallanzani.