A Milano task force per chi è in lutto

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Sarà composta da un gruppo di 5-6, tra psicologi e psichiatrici, la task force che sta allestendo in questi giorni l'ospedale Asst Fatebefratelli-Sacco di Milano, per aiutare chi in queste settimane ha perso un familiare a causa del Covid-19. Si stanno scegliendo i suoi componenti ora, perchè siano pronti ad operare la prossima settimana, come spiega all'ANSA Claudio Mencacci, direttore del dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale dell'ospedale.

"C'è il problema di aiutare chi ha perso un familiare a causa di questa malattia, perché non lo ha potuto accompagnare. Non hanno potuto vedere infatti la salma, senza contare la paura per il proprio contagio e la separazione improvvisa, arrivata senza alcuna preparazione", precisa lo psichiatra. Chi si trova in questa condizione sta "vivendo una dimensione emotiva molto difficile e complessa, perché gli è stata sottratta una parte fondamentale della relazione affettiva, tranciata rapidamente".