Plichi bomba: altri 2 vicino Viterbo

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Due pacchi esplosivi anche in provincia di Viterbo. Uno è stato recapitato in un appartamento di Fabrica di Roma. Ad aprirlo la madre del destinatario che è rimasta ferita a una mano. Stamattina ne è stato intercettato un altro nell'ufficio postale di Ronciglione. Sul posto carabinieri con gli artificieri. Gli investigatori ipotizzerebbero la stessa mano di quelli recapitati a Roma. Un pacco sospetto, invece, molto simile a quelli recapitati nei giorni scorsi in diversi uffici postali del Lazio e della Capitale, che in alcuni casi sono anche esplosi, è stato individuato e isolato presso il centro di smistamento delle Poste di via Tancia, a Rieti.