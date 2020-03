Lazio,aumentano contagi, doppio guariti

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Rispetto a ieri registriamo un aumento dei casi di positività, ma c'è anche un raddoppio delle persone clinicamente guarite, ovvero quei pazienti in attesa dei due test consecutivi di negatività che clinicamente diventano asintomatici". Così in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza quotidiana della task force regionale anti-coronavirus. Primo caso di paziente guarito a domicilio. Lo segnala la Asl Roma 1 sulla pagina Facebook dell'assessorato alla Sanità 'Salute Lazio'. "Si tratta di una donna negativizzata che dopo un primo ricovero allo Spallanzani era stata posta in isolamento domiciliare" viene spiegato aggiungendo che non si registra nessun nuovo caso positivo.